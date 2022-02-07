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Сегодня, 19:00

Михаэль Цорк: «Зюле был очень заинтересован в переходе «Боруссию»

Евгений Петров
Корреспондент

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал переход Никласа Зюле. Защитник «Баварии» пополнит команду со следующего сезона.

«Мы рады что смогли подписать Никласа Зюле, игрока сборной Германии, и заключить с ним контракт на четыре года, — цитирует Цорка официальный сайт клуба. — В наших личных беседах Никлас продемонстрировал, что он очень заинтересован в «Боруссии». Он очень опытный игрок, спокойный при начале атак и имеет необходимые физические качества, чтобы сделать следующий шаг вместе с нами».

Мюнхенский клуб предлагал игроку продлить соглашение, но он ответил отказом. Зюле покинет «Баварию» в июле 2022 года на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 26-летний защитник провел 26 матчей за «Баварию» и отдал 1 результативную передачу.

Никлас Зюле
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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