Михаэль Цорк: «Зюле был очень заинтересован в переходе «Боруссию»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал переход Никласа Зюле. Защитник «Баварии» пополнит команду со следующего сезона.

«Мы рады что смогли подписать Никласа Зюле, игрока сборной Германии, и заключить с ним контракт на четыре года, — цитирует Цорка официальный сайт клуба. — В наших личных беседах Никлас продемонстрировал, что он очень заинтересован в «Боруссии». Он очень опытный игрок, спокойный при начале атак и имеет необходимые физические качества, чтобы сделать следующий шаг вместе с нами».

Мюнхенский клуб предлагал игроку продлить соглашение, но он ответил отказом. Зюле покинет «Баварию» в июле 2022 года на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 26-летний защитник провел 26 матчей за «Баварию» и отдал 1 результативную передачу.