«Метц» интересуется Изидором

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Метц». Французский клуб рассматривает возможность аренды игрока с последующим выкупом.

Ранее «Марсель» активно интересовался игроком и делал предложение о трансфере.

Изидор в «Локомотиве» с 2022 года. Футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.