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Сегодня, 16:13

Менхенгладбахская «Боруссия» арендовала защитника «Лидса» Вебера

Мария Гусева
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Защитник «Лидса» Максимилиан Вебер на правах аренды перешел в менхенгладбахскую «Боруссию», сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Арендное соглашение 25-летнего австрийца рассчитано на один сезон — до 30 июня 2024 года.

Вебер перешел в «Лидс» из «Зальцбурга» в январе 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Вебер провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Лидс
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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