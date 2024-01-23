Медведев о стадии переговоров по трансферу Тикнизяна в «Зенит»: «На полпути к Луне»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о стадии переговоров по трансферу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в питерский клуб.

«На полпути к Луне», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Ранее в «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по переходу Тикнизяна.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.