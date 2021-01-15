«Мечта, ставшая явью». Полузащитник Диалло высказался о своем переходе в «МЮ»

Новый игрок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло поделился эмоциями от перехода в английский клуб.

«Я на седьмом небе от счастья, что оказался здесь. Не терпится сыграть свой первый матч и надеть футболку «МЮ». Это мечта, ставшая явью. Очень жду, когда начну играть со своими партнерами.



Я очень молод, мне только 18 лет, впереди долгий путь. Хочу научиться расти и прогрессировать. Буду делать все возможное, чтобы добиться успеха на «Олд Траффорд», — цитирует Диалло официальный сайт манкунианцев.

Полузащитник перешел в «МЮ» из «Аталанты» 7 января 2021 года, подписав контракт, рассчитанный до 2025 года. Трансфер ивуарийца обошелся «красным дьяволам» в 25 миллионов евро.