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«Марсель» интересуется Жиру

07:47
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Форвард «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру во Францию.

По сведениям источника, 34-летним французом интересуется «Марсель». Французский клуб может стать фаворитом на подписание игрока после новостей о том, что «Интер» и «Ювентус» отказались от форварда.

В сезоне-2020/21 Жиру провел 14 матчей за «Челси», на его счету 8 голов. Контракт форварда с лондонским клубом действует до конца июня 2021 года.

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