Марко Арнаутович: "Чувствую себя в "Вест Хэме" как дома"

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович опубликовал очередной сторис в своем Инстаграме, где признался, что планирует остаться в команде.

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович​ опубликовал очередной сторис в своем Инстаграме, где признался, что планирует остаться в команде.

Ранее 29-летний австриец намекнул на новости касательно его будущего в лондонской команде.

– Я хочу отложить вопрос о переходе в другой клуб и помочь "Вест Хэму" подняться как можно выше в АПЛ и попытаться выиграть кубок Англии. Чувствует себя в "Вест Хэме" как дома, – написал Арнаутович в Инстаграме.

В текущем сезоне Арнаутович сыграл в 18 матчах за "Вест Хэм", забил 8 голов и отдал две голевые передачи.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "молотобойцы" сыграют с "Уимблдоном" 26 января.

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