«Марсель» и «Монако» заинтересованы в форварде «Манчестер Юнайтед» Марсьяле

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может летом вернуться во Францию, сообщает The Sun.

По информации источника, в переходе 28-летнего француза заинтересованы «Марсель» и «Монако», за который форвард выступал до перехода в «МЮ»,

Контракт Марсьяля с английским клубом истекает летом этого года. В текущем сезоне он провел за манкунианцев 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.