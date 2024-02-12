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Сегодня, 19:21

«Марсель» и «Монако» заинтересованы в форварде «Манчестер Юнайтед» Марсьяле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может летом вернуться во Францию, сообщает The Sun.

По информации источника, в переходе 28-летнего француза заинтересованы «Марсель» и «Монако», за который форвард выступал до перехода в «МЮ»,

Контракт Марсьяля с английским клубом истекает летом этого года. В текущем сезоне он провел за манкунианцев 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
ФК Монако
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