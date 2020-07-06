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Манджукичем интересуются «Фенербахче», «Галатасарай» и «Беневенто»

6 июля 2020, 09:58
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Форвард Марио Манджукич может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 34-летним хорватом интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай». Также на игрока претендует «Беневенто».

Ранее сообщалось об интересе к Манджукичу со стороны «Локомотива».

Форвард объявил о том, что расторг контракт с «Аль-Духайлем» и стал свободным агентом. Манджукич провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. Ранее хорват четыре сезона играл в серии А за «Ювентус», а до этого выступал за «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико».

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