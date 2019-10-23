Манджукич готов снизить требования по зарплате ради перехода в «МЮ»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, хорват готов ради перехода пойти на компромисс по зарплате. Первоначально он хотел зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю, теперь же он согласен на вдвое меньшую сумму. Ранее сообщалось, что «МЮ» может возглавить бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

33-летний футболист в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Ювентус».

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