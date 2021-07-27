«Манчестер Юнайтед» в случае ухода Погба намерен подписать Сауля
03:59
Полузащитник «Атлетико» Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, английский клуб намерен подписать 26-летнего испанца, если команду покинет полузащитник Поль Погба, которым интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».
В сезоне-2020/21 Сауль провел 41 матч за «Атлетико» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает его в 40 миллионов евро.
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