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«Манчестер Юнайтед» в случае ухода Погба намерен подписать Сауля

03:59
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Полузащитник «Атлетико» Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать 26-летнего испанца, если команду покинет полузащитник Поль Погба, которым интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 Сауль провел 41 матч за «Атлетико» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает его в 40 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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