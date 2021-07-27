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«Бешикташ» может подписать Година, которым интересовались ЦСКА и «Динамо»

05:04
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Защитник «Кальяри» Диего Годин может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 35-летним уругвайцем интересуется «Бешикташ». Сам «Кальяри» готов расстаться с игроком из-за его большой зарплаты.

По информации «СЭ», в начале июня «Динамо» проявляло интерес к Годину. Москвичи были готовы платить игроку сборной Уругвая около 4 миллионов евро по трехлетнему контракту. Также сообщалось об интересе со стороны ЦСКА.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Контракт Година с итальянским клубом действует до окончания сезона-2022/23. Портал transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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