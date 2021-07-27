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«Интер» интересуется защитником «Монако»

02:20
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Защитник Джибриль Сидибе может покинуть «Монако». По информации Foot Mercato, 28-летний француз попал в шорт-лист «Интера».

Отмечается, что монегаски готовы расстаться с Сидибе за 7 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Сидибе сыграл в 34 матчах во всех турнирах, сделал 2 голевые передачи и получил 4 желтые карточки.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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