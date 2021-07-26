Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни сделает официальное предложение «Реалу» по Варану

00:16
Теги:

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, английский клуб сделает официальное предложение мадридцам по 28-летнему французу в ближайшие дни. Личный контракт игрока с «МЮ» уже согласован, никакие другие клубы не участвуют в гонке за футболиста.

Сообщалось, что соглашение Варана с «МЮ» рассчитано до лета 2026 года, а сам игрок будет получать 12 миллионов евро в год.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Брат и сестра за полчаса по очереди выиграли Олимпиаду. Ими гордится вся Япония
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Олимпиада 2020 в Токио: расписание дня соревнований 25 июля
Американка оставила Россию без русского финала и золота. Серебро для Дериглазовой — трагедия
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд