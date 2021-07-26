«Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни сделает официальное предложение «Реалу» по Варану

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, английский клуб сделает официальное предложение мадридцам по 28-летнему французу в ближайшие дни. Личный контракт игрока с «МЮ» уже согласован, никакие другие клубы не участвуют в гонке за футболиста.

Сообщалось, что соглашение Варана с «МЮ» рассчитано до лета 2026 года, а сам игрок будет получать 12 миллионов евро в год.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.