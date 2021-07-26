«Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни сделает официальное предложение «Реалу» по Варану
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, английский клуб сделает официальное предложение мадридцам по 28-летнему французу в ближайшие дни. Личный контракт игрока с «МЮ» уже согласован, никакие другие клубы не участвуют в гонке за футболиста.
Сообщалось, что соглашение Варана с «МЮ» рассчитано до лета 2026 года, а сам игрок будет получать 12 миллионов евро в год.
Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.
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