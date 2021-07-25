Бывший полузащитник «Ахмата» подписал контракт с клубом Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он заключил контракт на один год с возможностью продления на сезон с клубом «Аль-Файсали», сообщает официальный сайт команды.

26-летний бразилец выступал за «Ахмат» с 2017 года, провел в составе грозненской команды более 100 матчей.

По окончании сезона-2020/21 Исмаэл стал свободным агентом в связи с завершением контракта с «Ахматом».