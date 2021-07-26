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«Бенфика» и «Рома» интересуются Яремчуком

07:16
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Форвард «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летним украинцем интересуются «Рома» и «Бенфика». «Гент» хочет получить за игрока 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при семи голевых передачах. На Евро-2020 в составе сборной Украины у него пять матчей, два гола и один результативный пас.

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Сергей Разин все материалы автора

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