«Бенфика» и «Рома» интересуются Яремчуком

Форвард «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летним украинцем интересуются «Рома» и «Бенфика». «Гент» хочет получить за игрока 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при семи голевых передачах. На Евро-2020 в составе сборной Украины у него пять матчей, два гола и один результативный пас.