«Бенфика» и «Рома» интересуются Яремчуком
07:16
Форвард «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 25-летним украинцем интересуются «Рома» и «Бенфика». «Гент» хочет получить за игрока 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при семи голевых передачах. На Евро-2020 в составе сборной Украины у него пять матчей, два гола и один результативный пас.
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