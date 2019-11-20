«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Манджукича. Клуб интересуется Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN. По информации СМИ, «красные дьяволы» решили не приобретать форварда «Ювентуса» Марио Манджукича и сделали выбор в пользу 33-летнего боснийца.

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер хочет усилить линию нападения после того, как команду покинули Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересовался Манджукичем.

В текущем сезоне Джеко провел 15 матчей за «Рому», забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 14 миллионов евро. Его контракт с римлянами действует до 30 июня 2022 года.