«Манчестер Юнайтед» настаивает на переходе Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний англичанин готов к трансферу. «Юнайтед» направил сообщение игроку, подтверждающее настаивание на переходе в ближайшее время. Сам «Челси» просит за Маунта 80 млн евро.

В минувшем сезоне Маунт провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 65 миллионов евро.