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Сегодня, 14:48

Агент Бийола уверен, что «Удинезе» расплатится с ЦСКА за трансфер футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Роберт Чибеж выразил уверенность в том, что «Удинезе» расплатится с ЦСКА за трансфер Яки Бийола.

«По по поводу Яки я слышал только слухи, что-то конкретное может начаться в конце месяца. Пока он в расположении сборной, мы ждем, когда он сыграет эти два матча и посмотрим, что будет дальше. ЦСКА до сих пор так и не получил денег за его трансфер? Честно говоря, не знаю, нужно это обсуждать с ЦСКА. Россия по-прежнему является членом УЕФА и это нужно уважать. Между сторонами должно быть уважение. И я не представляю, каким образом «Удинезе» сможет проигнорировать ЦСКА и не заплатить», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Яка Бийол провел 33 матча в составе «Удинезе», забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-rossiya-chlen-fifa-udineze-ne-smozhet-proignorirovat-tsska-i-ne-zaplatit-za-yaku/
Яка Бийол
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