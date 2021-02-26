«Боруссия» хочет подписать форварда «Реал Сосьедада»

Нападающий «Реал Сосьедада» Александр Исак летом может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sky Sports Germany 26 февраля.

По данным источника, 21-летний швед может стать заменой форварду немцев Эрлину Холанну, которым интересуются топ-клубы Европы. «Боруссия» уже смирилась с тем, что форварда нужно будет отпустить, и теперь ищет адекватную замену норвежцу.

В этом сезоне Исак сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.