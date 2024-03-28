«Манчестер Юнайтед» может включить Гринвуда в сделку по Бремеру

Защитник «Ювентуса» Бремер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб готов предложить за 26-летнего бразильца форварда Мейсона Гринвуда. Сообщалось, что «Ювентус» хочет получить за защитника 60-70 миллионов евро.

Бремер выступает за туринский клуб с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола в 29 матчах. Контракт игрока с командой действует до конца июня 2028 года.