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Сегодня, 19:15

«Манчестер Юнайтед» может включить Гринвуда в сделку по Бремеру

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Бремер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб готов предложить за 26-летнего бразильца форварда Мейсона Гринвуда. Сообщалось, что «Ювентус» хочет получить за защитника 60-70 миллионов евро.

Бремер выступает за туринский клуб с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола в 29 матчах. Контракт игрока с командой действует до конца июня 2028 года.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
Мейсон Гринвуд
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