Дэвис не будет подписывать новый контракт «Баварией»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не планирует заключать новое соглашение с мюнхенским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Реал» знает о ситуации и готовит свое предложение по футболисту. Сливочные рассчитывают подписать канадского игрока летом 2024 года.

Ранее издание AS сообщало, что защитник настроен на переход в клуб из Мадрида.

В текущем сезоне 23-летний Дэвис провел 31 матч, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи. Его контракт с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 60 миллионов евро.