Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:47

Дэвис не будет подписывать новый контракт «Баварией»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не планирует заключать новое соглашение с мюнхенским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Реал» знает о ситуации и готовит свое предложение по футболисту. Сливочные рассчитывают подписать канадского игрока летом 2024 года.

Ранее издание AS сообщало, что защитник настроен на переход в клуб из Мадрида.

В текущем сезоне 23-летний Дэвис провел 31 матч, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи. Его контракт с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 60 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
0
Читайте также
Светлаков рассказал, как спас Бурунова от террористов в «Крокусе»
Александр Горбатов сыграл в шпионской драме «ГДР»
В МВД сообщили об установлении машины террористов в «Крокусе» в кратчайшие сроки
ЦСКА не простил Федорову провал и сменил главного тренера. Илья Воробьев – достойная замена?
Мужчина застрелил жену и несовершеннолетних дочерей под Ставрополем
Эксперт назвал действия на случай укуса ядовитой змеи
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер Майами» арендовал Вейгандта из «Бока Хуниорс»
Новости
RSS RSS
Все новости