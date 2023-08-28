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Сегодня, 03:08

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Маркоса Алонсо

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо может вернуться в АПЛ, сообщает Express.

По сведениям источника, на 32-летнего испанца претендует «Манчестер Юнайтед», который ищет замену травмированному Люку Шоу. Также в списке кандидатов значится Марк Кукурелья из «Челси».

Алонсо перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». В минувшем сезоне защитник провел 24 матча в ла лиге, забив 1 гол. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Маркос Алонсо
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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