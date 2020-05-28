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«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Ренна» Камавингой

22:17
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Metro.

По сведениям источника, если английский клуб сможет опередить «Реал» в подписании 17-летнего француза, то они оставят игрока в аренде у «Ренна» на один сезон.

В минувшем сезоне Камавинга провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол, заработал шесть желтых карточек и одну красную.

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