«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Ренна» Камавингой

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Metro.

По сведениям источника, если английский клуб сможет опередить «Реал» в подписании 17-летнего француза, то они оставят игрока в аренде у «Ренна» на один сезон.

В минувшем сезоне Камавинга провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол, заработал шесть желтых карточек и одну красную.