«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Вараном
07:01
Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 28-летний француз еще не договорился с мадридским клубом о продлении контракта, который истекает в июне 2022 года. Если стороны не договорятся, игрок может покинуть клуб этим летом. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже начали переговоры с агентом Варана.
В текущем сезоне Варан провел 39 матчей за «Реал», в которых забил два гола и заработал две желтые карточки.
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