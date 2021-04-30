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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Вараном

07:01
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний француз еще не договорился с мадридским клубом о продлении контракта, который истекает в июне 2022 года. Если стороны не договорятся, игрок может покинуть клуб этим летом. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже начали переговоры с агентом Варана.

В текущем сезоне Варан провел 39 матчей за «Реал», в которых забил два гола и заработал две желтые карточки.

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