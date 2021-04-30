«Боруссия» претендует на Уайта из «Брайтона»
09:40
Защитник «Брайтона» Бен Уайт может продолжить карьеру в Германии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб поборется за игрока с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».
В текущем сезоне Уайт провел 34 матча во всех турнирах, в которых заработал три жултых карточек и одно удаление.
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