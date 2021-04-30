Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Боруссия» претендует на Уайта из «Брайтона»

09:40
Теги:

Защитник «Брайтона» Бен Уайт может продолжить карьеру в Германии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб поборется за игрока с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

В текущем сезоне Уайт провел 34 матча во всех турнирах, в которых заработал три жултых карточек и одно удаление.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Спартак» потеряет очки с «Арсеналом». «Зенит» не станет чемпионом? Прогнозы на 28-й тур РПЛ
Актрису из "Глухаря" задержали за кражу
В ФРГ рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» санкциях против России
Диетолог назвала наименее вредный алкоголь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд