«Боруссия» претендует на Уайта из «Брайтона»

Защитник «Брайтона» Бен Уайт может продолжить карьеру в Германии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб поборется за игрока с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

В текущем сезоне Уайт провел 34 матча во всех турнирах, в которых заработал три жултых карточек и одно удаление.