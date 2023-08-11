«Манчестер Сити» предложил за Пакету более 100 миллионов евро

«Манчестер Сити» намерен подписать бразильского полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакету, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, это уже второе предложение «Манчестер Сити» по трансферу футболиста. Первое в размере 80 миллионов евро было отклонено руководством «Вест Хэма». Теперь горожане предлагают за бразильца 101 миллион евро. Отмечается, что «Вест Хэм» хочет получить за футболиста 110 миллионов евро.

25-летний Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе прошлого года из «Лиона» за 51 миллион фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

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