Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:29

«Манчестер Сити» предложил за Пакету более 100 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Манчестер Сити» намерен подписать бразильского полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакету, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, это уже второе предложение «Манчестер Сити» по трансферу футболиста. Первое в размере 80 миллионов евро было отклонено руководством «Вест Хэма». Теперь горожане предлагают за бразильца 101 миллион евро. Отмечается, что «Вест Хэм» хочет получить за футболиста 110 миллионов евро.

25-летний Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе прошлого года из «Лиона» за 51 миллион фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: https://www.footmercato.net/a1313924664350782985-lucas-paqueta-est-deja-daccord-pour-rejoindre-manchester-city
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Бобровский, Сорокин и Шестеркин — номинанты на звание лучшего вратаря сезона
Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона
Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное
Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Метц» подписал Тетте из «Халла»

Бенитес о переходе Вейга в «Наполи»: «Интерес есть, посмотрим, чем все закончится»
Новости
RSS RSS
Все новости