«Манчестер Сити» наблюдает за 19-летним полузащитником «Барселоны»
02:33
Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, за 19-летним испанцем наблюдает «Манчестер Сити». Игрок пока находится на периферии основной команды.
В текущем сезоне Гонсалес провел 8 матчей за «Барселону», сыграв в общей сложности 371 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
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