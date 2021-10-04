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«Манчестер Сити» наблюдает за 19-летним полузащитником «Барселоны»

02:33
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Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, за 19-летним испанцем наблюдает «Манчестер Сити». Игрок пока находится на периферии основной команды.

В текущем сезоне Гонсалес провел 8 матчей за «Барселону», сыграв в общей сложности 371 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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