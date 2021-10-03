«Барселона» может подписать Стерлинга
Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании, сообщает OnzeTV.
По сведениям источника, на 26-летнего англичанина претендует «Барселона», которая попытается подписать игрока зимой. Ранее The Telegraph сообщил, что Стерлинг приостановил переговоры о продлении контракта с «Сити».
В текущем сезоне на счету нападающего 1 гол в 6 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
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