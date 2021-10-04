«Атлетико» интересуется Вернером

Форвард «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в Испании, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, на 25-летнего немца претендует «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».

В текущем сезоне Вернер провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 млн евро.