Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Атлетико» интересуется Вернером

05:59
Теги:

Форвард «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в Испании, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, на 25-летнего немца претендует «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».

В текущем сезоне Вернер провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Сумасшедший тур! «Зенит» уступил «Сочи», но конкуренты коронуют Питер своими руками
«Ливерпуль» и «Ман Сити» выдали космический матч. Салах включил режим бога, но этого не хватило для победы
Поражения «Зенита» и «Локо», день сенсаций в Европе. Главное к утру
Фанаты «Спартака» заявили об избиении двух человек болельщиков на стадионе в Грозном
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд