«Атлетико» интересуется Вернером
05:59
Форвард «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в Испании, сообщает Transfermarkt.
По сведениям источника, на 25-летнего немца претендует «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».
В текущем сезоне Вернер провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 млн евро.
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