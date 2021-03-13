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«Манчестер Юнайтед» интересуется Пау Торресом из «Вильярреала». Сумма отступных игрока — 65 миллионов евро

10:36
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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 24-летнего испанца претендует «Манчестер Юнайтед». В контракте игрока прописана сумма отступных в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Торрес провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола.

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