Агент Лено подтвердил переговоры с «Фулхэмом»

Агент вратаря «Арсенала» Бернда Лено Жоаннис Кукутригас подтвердил информацию о том, что «Фулхэм» ведет переговоры с 30-летним немцем, сообщает Bild.

При этом Кукутригас не исключает, что голкипер останется в составе «канониров».

Бернд Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 11 голов в 8 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.

Контракт вратаря истекает в июне 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Лено в 10 миллионов евро.