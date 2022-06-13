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Сегодня, 16:34

Агент Лено подтвердил переговоры с «Фулхэмом»

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Агент вратаря «Арсенала» Бернда Лено Жоаннис Кукутригас подтвердил информацию о том, что «Фулхэм» ведет переговоры с 30-летним немцем, сообщает Bild.

При этом Кукутригас не исключает, что голкипер останется в составе «канониров».

Бернд Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 11 голов в 8 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.

Контракт вратаря истекает в июне 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Лено в 10 миллионов евро.

Бернд Лено
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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