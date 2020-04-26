«Ман Сити», «Реал», «Ливерпуль» и другие топ-клубы интересуются Бен Йеддером

Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер может покинуть клуб летом, сообщает As.

По сведениям источника, 29-летним французом интересуются «Манчестер Сити» , «Реал» , «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» , «Ливерпуль», «Арсенал», «Валенсия» и «Атлетико». Ранее сообщалось, что форвард может покинуть «Монако», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов.

Бен Йеддер перешел в «Монако» из «Севильи» прошлым летом за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард в чемпионате Франции забил 18 мячей в 26 матчах.

Чемпионат Франции был прерван из-за пандемии коронавируса. После 28 туров «Монако» занимает 9-е место, имя в активе 40 очков.