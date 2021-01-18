Мальдини подтвердил, что «Милан» намерен оформить переход защитника «Челси» Томори
18 января 2021, 23:43
Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об информации о том, что клуб хочет приобрести защитника «Челси» Фикайо Томори.
Сообщалось, что итальянский клуб готов арендовать футболиста в ближайшее время.
«Хотели взять Томори еще прошлым летом, он всегда был нашей целью. Томори идеально нам подходит, ведем работу над последними деталями», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
23-летний Томори является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел всего один матч, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
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