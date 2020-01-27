Люка Тузар перешел из «Лиона» в «Герту»

Полузащитник Люка Тузар продолжит карьеру в «Герте». 22-летний хавбек перешел в берлинский клуб из «Лиона», но будет выступать за французский клуб до лета.

— Я рад, что трансфер произошел, — цитирует официальный сайт «Герты» Тузара. — Я смогу соответствовать амбициям «Герты». Я был впечатлен тем, как клуб принял меня. В Берлине произойдет что-то впечатляющее, и я хочу стать его частью. Кроме того, я рад и благодарен, что смогу завершить дело в «Лионе».

В нынешнем сезоне Тузар провел 29 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.