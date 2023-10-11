Лукаку рассказал, почему отказался переходить в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку объяснил, почему отказался переходить в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Я горжусь их интересом, но после первоначальных переговоров я не был убежден в необходимости перехода в «Аль-Хиляль». Это крупнейший клуб на Ближнем Востоке. Саудовская лига станет одной из крупнейших в мире, но я был не готов покинуть Европу», — приводит слова Лукаку инсайдер Фабрицио Романо.

В летнее трансферное окно «Рома» арендовала 30-летнего бельгийца у «Челси» до конца сезона-2023/24. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы следующим летом продать Лукаку за 37 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Лукаку провел за «Рому» 8 матчей во всех турнирах, отметившись 7 забитыми голами.