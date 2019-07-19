Лукаку не сыграет с "Интером". В "МЮ" утверждают, что из-за плохой формы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что Ромелу Лукаку не примет участия в матче против "Интера" в рамках Международного кубка чемпионов. По словам специалиста, это связано с плохой формой футболиста. Ранее сообщалось, что Лукаку - главная цель "Интера" в летнее трансферное окно.

- Он не набрал форму, поэтому не сможет играть, - цитирует Reuters Сульшера. - Останется ли он игроком "МЮ"? У меня нет новых данных.

Матч "МЮ" - "Интер" состоится в Сингапуре 21 июля.