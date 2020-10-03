«Локомотив» интересуется форвардом «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Никола Калинич может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. По информации источника, «Локомотив» претендует на 32-летнего хорвата.

«Торино» также хочет видеть в своем составе Калинича. Этот клуб является лидером в борьбе за футболиста. Переговоры между командами идут быстро, о переходе могут объявить в ближайшее время.

В минувшем сезоне Калинич выступал на правах аренды за «Рому», в которой провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 5,5 миллиона евро.