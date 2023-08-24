«Ливерпуль» сообщил Салаху и «Аль-Иттихаду», что не намерен вести переговоры о трансфере

«Ливерпуль» не планирует продавать форварда Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы дали понять «Аль-Иттихаду» и самому игроку, что не планирует рассматривать любые возможные предложения, поскольку Салах не продается.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 90 миллионов евро и готов сделать 31-летнего египтянина самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Саудовской Аравии.