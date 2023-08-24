В «Фиорентине» заявили, что не продадут Гонсалеса «Брентфорду»

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне отреагировал на информацию о предложении «Брентфорда» по вингеру Николасу Гонсалесу.

«Мы хотим поблагодарить «Брентфорд», они отправили еще одну заявку на Нико, но он не покинет клуб. Он ключевой игрок для нас. Он не продается и его не будет на рынке», — приводит слова Бароне инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» предложил за 25-летнего аргентинца более 40 миллионов евро.

Гонсалес выступает за «Фиорентину» с лета 2021 года. Он провел за «фиалок» 82 матча, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.