«Ливерпуль» готов предложить 15 миллионов евро за хавбека «Баварии» Тиагу

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает в своем Twitter журналист Николо Шира.

По информации источника, на следующей неделе «Ливерпуль» начнет переговоры с мюнхенцами о переходе 29-летнего испанского футболиста. «Бавария» намерена получить за Тиагу около 30-50 миллионов евро, но «Ливерпуль» не планирует платить такую сумму в связи с тем, что контракт хавбека с немецкой командой истекает в следующем году.

Английский клуб готовит предложение в размере 15 миллионов, а сам Алькантара согласовал с мерсисайдцами соглашение на 4 года.

В сезоне-2019/20 полузащитник провел 39 матчей за «Баварию», забил три гола и сделал две результативные передачи.