«Ливерпуль» договорился по трансферу Санчеша
Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш продолжит карьеру в Англии. По информации Tutto Mercato Web, «Ливерпуль» договорился по трансферу 23-летнего португальца. Английский клуб заплатит 20 миллионов евро.
«Ливерпуль» рассматривает игрока сборной Португалии в качестве замены Джорджиньо Вайналдуму, который может перейти зимой в «Интер».
В этом сезоне Санчеш сыграл в 10 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
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