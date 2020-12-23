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«Ливерпуль» договорился по трансферу Санчеша

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Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш продолжит карьеру в Англии. По информации Tutto Mercato Web, «Ливерпуль» договорился по трансферу 23-летнего португальца. Английский клуб заплатит 20 миллионов евро.

«Ливерпуль» рассматривает игрока сборной Португалии в качестве замены Джорджиньо Вайналдуму, который может перейти зимой в «Интер».

В этом сезоне Санчеш сыграл в 10 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

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