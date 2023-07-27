«Лион» заплатит «Динамо» 3 миллиона евро за Сазонова

«Лион» договорился с московским «Динамо» о трансфере грузинского защитника Сабы Сазонова. Как утверждает L'Equipe, французский клуб заплатит около 3 миллионов евро за переход. С игроком будет подписат пятилетний контракт.

По информации источника, следующий сезон 21-летний грузин проведет на правах аренды в «Моленбеке», бельгийском клубе, принадлежащем владельцу «Лиона» Джону Текстору.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло», «Удинезе» и «Фрозиноне» также претендуют на Сазонова.