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Сегодня, 01:11

«Лион» заплатит «Динамо» 3 миллиона евро за Сазонова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Саба Сазонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Лион» договорился с московским «Динамо» о трансфере грузинского защитника Сабы Сазонова. Как утверждает L'Equipe, французский клуб заплатит около 3 миллионов евро за переход. С игроком будет подписат пятилетний контракт.

По информации источника, следующий сезон 21-летний грузин проведет на правах аренды в «Моленбеке», бельгийском клубе, принадлежащем владельцу «Лиона» Джону Текстору.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло», «Удинезе» и «Фрозиноне» также претендуют на Сазонова.

Саба Сазонов. «Лион» согласовал условия контракта с защитником «Динамо» Сазоновым
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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