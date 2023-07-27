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Сегодня, 00:54

«Сан-Паулу» хочет подписать Хамеса Родригеса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хамес Родригес.
Фото Reuters

«Сан-Паулу» ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником Хамесом Родригесом. По информации SBT Sports, стороны обсуждают детали уже несколько дней, и бразильский клуб уже сделал конкретное предложение.

Последней командой 32-летнего колумбийца был «Олимпиакос», который он покинул в апреле этого года на правах свободного агента.

Ранее Хамес выступал за «Аль-Райян», «Эвертон», «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».

Хамес Родригес
Футбол
ФК Сан-Паулу
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