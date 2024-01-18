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Сегодня, 20:20

«Лион» купил за 12 миллионов евро форварда «Гента» Орбана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гифт Орбан (в центре).
Фото ФК «Лион»

Нападающий «Гента» Гифт Орбан стал игроком «Лиона», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, к которым могут добавиться еще 8 миллионов в виде бонусов. Кроме того, бельгийский клуб может получить 20 процентов прибыли от перепродажи игрока.

21-летний нигериец подписал контракт до 30 июня 2028 года. Он будет играть за «Лион» под 9-м номером.

Орбан выступал за «Гент» с января 2023 года. Он провел за команду 52 матча, забил 32 мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Гент
ФК Лион
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