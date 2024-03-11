«Лион» близок к подписанию защитника «Бетиса» Абнера

«Лион» в ближайшее время может оформить переход защитника «Бетиса» Абнера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уточняют последние детали трансфера. 23-летний бразилец уже согласовал условия личного контракта с французским клубом.

Абнер перешел в «Бетис» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2023-го за 7 миллионов евро, подписав шестилетний контрактю

В этом сезоне он провел 23 матча за севильский клуб и сделал 1 голевой пас.