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Сегодня, 05:48

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на нападающего «Вулверхэмптона» Нету

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются нападающим «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает The Telegraph.

Оба клуба рассчитывают подписать 24-летнего португальца в летнее трансферное окно. «Волки» готовы отпустить футболиста, в случае если получат предложение в размере не менее чем 60 миллионов фунтов.

Педру Нету выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2019 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 3 гола и сделал 11 результативных передач в 23 матчах за команду.

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ФК Ливерпуль
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