«Лейпциг» купит защитника «Страсбура» за 18 миллионов евро

Защитник «Страсбура» Мохамед Симакан перейдет в «Лейпциг», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Указано, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро. При этом футболист до конца сезона останется в своей нынешней команде. Контракт будет рассчитан на пять лет. Немецкому клубу осталось согласовать другие детали соглашения с игроком.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Страсбур». В его активе один гол и один результативный пас.