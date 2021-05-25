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«Лейпциг» хочет выкупить Клюйверта у «Ромы»

05:56
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Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт, арендованный «Лейпцигом», может остаться в немецком клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Лейпциг» заинтересован в том, чтобы подписать 22-летнего голландца на постоянной основе. Сообщается, что немецкий клуб готов заплатить за игрока 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Клюйверт провел 27 матчей за «Лейпциг», в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

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