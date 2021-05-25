«Сан-Паулу» подтвердил переход Ригони из «Эльче»

Полузащитник «Эльче» Эмилиано Ригони подписал контракт с «Сан-Паулу», сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Соглашение с 28-летним аргентинцем рассчитано до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на один год.

«Эльче» в октябре 2020 года объявил об аренде Ригони у «Зенита», но чуть позже сине-бело-голубые уточнили, что речь идет о полноценной продаже.

В минувшем сезоне Ригони провел 25 матчей за «Эльче», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.